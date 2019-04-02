КСП проверит деятельность Фонда капитального ремонта Петербурга

Петербургская Контрольно-счетная палата взялась за плановую проверку Фонда капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе КСП 2 октября, специалисты оценят использование Фондом бюджетных средств, предоставленных Жилищным комитетом в форме субсидий. Также аудиторов интересуют показатели реализации регионального проекта "Жилье и городская среда".
"Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" работает со взносами петербуржцев, софинансирует расходы по ремонту домов, а также взаимодействует с организациями по вопросам ремонта. Руководит Фондом Петр Погребняк.
Проверка в Фонде завершится 4 декабря.
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Фото: Piter.TV
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