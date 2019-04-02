КСП проверит деятельность Фонда капитального ремонта Петербурга

Проверка завершится 4 декабря.

Петербургская Контрольно-счетная палата взялась за плановую проверку Фонда капитального ремонта. Как сообщили в пресс-службе КСП 2 октября, специалисты оценят использование Фондом бюджетных средств, предоставленных Жилищным комитетом в форме субсидий. Также аудиторов интересуют показатели реализации регионального проекта "Жилье и городская среда".

"Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" работает со взносами петербуржцев, софинансирует расходы по ремонту домов, а также взаимодействует с организациями по вопросам ремонта. Руководит Фондом Петр Погребняк.

Проверка в Фонде завершится 4 декабря.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцам напомнили о способах оплаты налогов.

Фото: Piter.TV