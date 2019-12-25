Петербуржцам напомнили о способах оплаты налогов

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что жителям Северной столицы напомнили об оплате налогов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Петербургу Елена Королькова отметила, что горожане для оплаты налогов могут воспользоваться оналйн-услугами.
Для этого горожане должны зайти в личный кабинете просмотреть налоговое уведомление. Если же петербуржец не является пользователем, то необходимо обратиться в ведомство, которое после направит извещение с данными для регистрации.
Также оплатить налоги можно, обратившись в банк.
Ранее мы сообщали о том, что контрольно-счетная палата проверит, как администрация Адмиралтейского района использовала бюджетные деньги.
Фото:pixabay
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