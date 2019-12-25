Контрольно-счетная палата проверит, как администрация Адмиралтейского района использовала бюджетные деньги

Плановая проверка продлится до конца ноября.

С сегодняшнего дня, 1 октября, Контрольно-счетная палата Петербурга начала плановую проверку законности и результативности использования средств городского бюджета и собственности администрацией Адмиралтейского района. Проверка совпала со вступлением в должность нового главы района.

В ходе проверки Контрольно-счетная палата проанализирует финансово-хозяйственную деятельность районной администрации и подведомственных ей учреждений, которая осуществлялась в 2018-2020 годах. Также специалисты оценят реализацию региональных проектов.

Мероприятия продлятся до 30 ноября.

Напомним, сегодня стало известно, что новым главой Адмиралтейского района стал Алексей Оверчук.

Фото: Piter.TV