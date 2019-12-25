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Контрольно-счетная палата проверит, как администрация Адмиралтейского района использовала бюджетные деньги
Сегодня, 14:15
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nadezhda_sib

Контрольно-счетная палата проверит, как администрация Адмиралтейского района использовала бюджетные деньги

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Плановая проверка продлится до конца ноября.

С сегодняшнего дня, 1 октября, Контрольно-счетная палата Петербурга начала плановую проверку законности и результативности использования средств городского бюджета и собственности администрацией Адмиралтейского района. Проверка совпала со вступлением в должность нового главы района. 

В ходе проверки Контрольно-счетная палата проанализирует финансово-хозяйственную деятельность районной администрации и подведомственных ей учреждений, которая осуществлялась в 2018-2020 годах. Также специалисты оценят реализацию региональных проектов.

Мероприятия продлятся до 30 ноября. 

Напомним, сегодня стало известно, что новым главой Адмиралтейского района стал Алексей Оверчук. 

Фото: Piter.TV

Теги: адмиралтейский район, контрольно-счетная палата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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