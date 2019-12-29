Причина - новый закон от "Единой России"

Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий. Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку к проекту закона.

Брать на себя расходы за такие платежи не готовы и коммунальные компании.

Авторами законопроекта об отмене комиссии за платежи ЖКС стали депутаты "Единой России". По словам экспертов, он может привести к подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.

В ассоциации банков заявили, что банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей. Например, чтобы траты банков на обеспечение платежей включили в тариф.

Ранее мы сообщали, что банки России стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам