Банки могут отказаться от приёма платежей ЖКХ из-за отмены комиссий. Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку к проекту закона.
Брать на себя расходы за такие платежи не готовы и коммунальные компании.
Авторами законопроекта об отмене комиссии за платежи ЖКС стали депутаты "Единой России". По словам экспертов, он может привести к подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.
В ассоциации банков заявили, что банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей. Например, чтобы траты банков на обеспечение платежей включили в тариф.
Ранее мы сообщали, что банки России стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
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