Банан назвали самым радиоактивным фруктом

В нем содержится калий-40.

Ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики рассказали, откуда в бананах возникает радиация. Отмечается, что в бананах содержится калий – 40. Об этом сообщается в соцсети WeChat.

Как сообщили доктор физических наук Чжан Сяотянь и доктор биомедицинской инженерии Ляо Цзе, калий-40 является радиоактивным изотопом химического элемента. Это крупнейший естественный источник ионизирующего излучения

При этом отмечается, что вред организму бананы не наносят. Ученые подчеркнули также, что людей повсюду окружает излучение.

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