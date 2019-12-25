Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом

Известно, что МРК "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии.

Балтийский флот России назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом. Военные сообщили о том, что малый противолодочный корабль "Казанец" столкнулся с иностранным судном в условиях плохой видимости. Сейчас экипаж своим ходом возвращается в Балтийск.

При прохождении Балтийской проливной зоны произошло столкновение судна Айс Роуз" с МРК Балтийского флота "Казанец" сообщение Балтийского флота

Инцидент произошел утром 23 сентября. В столкновении участвовало рефрижераторное судно под флагом Маршалловых островов ICE Rose. Пострадавших среди российского экипажа нет. Однако корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии. Комиссия БФ занимается выяснением причин произошедшего.

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