Предварительно, есть погибшие и пострадавшие.

Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender. Силы Анкары пытались прорваться к городу Саракиб. Ранее его освободили правительственные войска Дамаска.

В военном конвое Турции находились 30-40 транспортных средств. Ни одна машина не смогла добраться до пункта назначения. Ракеты по противнику выпустили военные Башара Асада. По предварительным данным, погибло 18 человек и еще 25 турок ранено. На заснятых кадрах видно, как пострадавших вывозят на вертолетах из региона боевых действий.

Ранее опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе.

Фото и видео: Twitter/Last Defender, YouTube/Минобороны России