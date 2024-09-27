Балицкий назвал захват ЗАЭС украинскими войсками невозможным

Глава региона указал на готовность властей реагировать на угрозы.

Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции, поэтому десант и захват станции украинскими войсками на сегодняшний день невозможен. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал местный губернатор Евгений Балицкий. Российский чиновник заметил, что противнику не удастся провести высадку своих бойцов через реку. Однако все еще существуют определенные сложности в новом регионе страны, связанные с артиллерийскими обстрелами и беспилотниками ВСУ.

Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Напомним, что ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Речь идет о самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в европейском регионе — на данном объекте насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости