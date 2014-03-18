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Баки для раздельного сбора ТКО появились в Волосово
Сегодня, 11:44
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vestnick

Баки для раздельного сбора ТКО появились в Волосово

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В Ленобласти внедряют экологичные методы переработки мусора.

По десяти городским адресам Волосово появились контейнеры для раздельного сбора мусора. На данный момент жители города могут способствовать сортировке и переработке отходов, отделяя стекло и пластик от прочего мусора и выбрасывая их в специальные баки. Дополнительные контейнеры для иных типов отходов, например, макулатуры, могут появиться на мусорных площадках позднее, с развитием в области централизованной системы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов. 

Цветные контейнеры в Волосово снабжены инструкциями о правилах раздельного сбора, особенность которых в том, что их нарисовали дети.

Специальный конкурс на тему ответственного и осознанного подхода в обращении с мусором был проведен в Лужской санаторной школе-интернате и дошкольном отделении школы №5 Луги. 

Волосовский район стал пятым в Ленобласти - после Кингисеппа, Ивангорода, Луги и Сланцев - где появились контейнеры для раздельного сбора мусора. 

Недавно о сборе проектов по переработке строительного мусора объявил Экосовет Ленобласти. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: волосово, контейнерная площадка, осознанность, раздельный сбор мусора
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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