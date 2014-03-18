Баки для раздельного сбора ТКО появились в Волосово

В Ленобласти внедряют экологичные методы переработки мусора.

По десяти городским адресам Волосово появились контейнеры для раздельного сбора мусора. На данный момент жители города могут способствовать сортировке и переработке отходов, отделяя стекло и пластик от прочего мусора и выбрасывая их в специальные баки. Дополнительные контейнеры для иных типов отходов, например, макулатуры, могут появиться на мусорных площадках позднее, с развитием в области централизованной системы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов.

Цветные контейнеры в Волосово снабжены инструкциями о правилах раздельного сбора, особенность которых в том, что их нарисовали дети.

Специальный конкурс на тему ответственного и осознанного подхода в обращении с мусором был проведен в Лужской санаторной школе-интернате и дошкольном отделении школы №5 Луги.

Волосовский район стал пятым в Ленобласти - после Кингисеппа, Ивангорода, Луги и Сланцев - где появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

Недавно о сборе проектов по переработке строительного мусора объявил Экосовет Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области