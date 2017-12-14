Бакаев рассказал, что хочет стать чемпионом в составе "Зенита"

Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме "3+1" (три года + один).

В среду, 15 июня, Зенит" объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева. Об этом рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

По словам Бакаева, конкуренция — это хорошо, "для меня уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава. Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще, хочется выиграть все!".

Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме "3+1" (три года + один). 1 июня "Спартак" объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

Напомним, Михаил Кержаков останется в "Зените" еще на год. Голкипер рассказал о том, что решение было принято во время его отдыха.Футболист считает, что с учетом его возраста (35 лет) это оптимальный срок.

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Фото: Piter.tv