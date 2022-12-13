Глава США рассказал о ситуации со сбитым воздушным метеорологическим аппаратом Пекина.

Американский президент ДЖо Байден заявил об отсутствии ущерба отношениям США и Китая из-за аэростата, который находился в воздушном пространстве страны на протяжении нескольких дней. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в эфире телеканала PBS. Он отрицательно ответил прессе на вопрос об угрозе, которую инцидент поставил в отношениях между США и КНР. Политик пояснил, что обсуждал ситуацию с китайским председателем Си Цзиньпином. Об этом также упоминали представители администрации с иностранными коллегами из Пекина.

Послушайте, я четко сказал Си Цзиньпину, что мы будем в полной мере соперничать с Китаем. Но мы не будем стремиться, и мы не стремимся к конфликту. И пока что именно так и обстоят дела. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома напомнил о том, что страна не будет стремиться к конфликту с Китаем или к соперничеству с Пекином.

Байден считает, что США находятся в переломной точке.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour