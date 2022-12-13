Байден считает, что США находятся в переломной точке

Глава США рассказал о важности сохранить демократию в стране.

Американский президент Джо Байден считает, что США находятся в переломном моменте в своей истории. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед Конгрессом с ежегодным посланием "О положении страны". Политик объяснил законодателем, что действующей администрации Вашингтона и народу требуется принимать такие решение, которые определят развитие на десятилетия вперед, курс не только США, но и всего мира. По мнению Байдена, речь идет о такой точке, которая выпадает на долю лишь некоторых поколений.

Демократия не должна быть партийным вопросом. Она должна быть американским вопросом. Каждое поколение американцев сталкивается с моментом, когда к нему взывают в целях защиты нашей демократии <...>. И это наш момент. Джо Байден, президент США

По мнению Джо Байдена, при "демократии возможно все, без нее - ничего". Однако в последние годы демократиф подвергается серьезным испытаниям и рискам. В качестве примера лидер Белого дома привел попытку штурма Капитолия, которая произошла 6 января 2021 года.

Байден призвал Конгресс ограничить возможности сбора личных данных соцсетями.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television