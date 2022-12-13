Байден призвал Конгресс ограничить возможности сбора личных данных соцсетями

Лидер США рассказал о необходимости утвердить ответственность владельцев соцсетей.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс ограничить возможности сбора личных данных пользователей социальными сетями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед местными законодателями с ежегодным посланием "О положении страны". Политик рассчитывает, что членам Конгресса и представителям обеих партий (Республиканской и Демократической) удастся принять законы, защищающие персональные сведения граждан. Лидер Белого дома рассчитывает привлекать к ответственности владельцев компаний, владеющий соцсетями в том случае, если они будут "ставить эксперимент на детях ради выгоды".

Пришло время принять законы, чтобы предотвратить сбор в интернете технологическими компаниями личных данных детей и подростков, запретить направленную на детей целевую рекламу и ввести более строгие ограничения на сбор компаниями персональных данных. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

