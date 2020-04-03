Президент США оценил сомнения китайских граждан.

Американский президент Джо Байден заявил, что жители Китая не уверены в своем будущем. Соответствующее заявление глава государства высказал во время выступления на мероприятии в штате Мэриленд, организованного Национальным комитетом от Демократической партии США.

Китайцы очень и очень не уверены в своем будущем. Народ Китая очень не уверен в этом. Джо Байден, президент США

Лидер страны раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа, которых объединил своих избирателем лозунгом "Сделать Америку снова великой". По словам главы действующей администрации в Вашингтоне, сейчас у избирателей Трампа заметна "крайняя философия". Их стратегию политик считает "полуфашизмом".

Байден заявил о прогрессе его администрации в борьбе с инфляцией.

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