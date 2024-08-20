Президент США Джо Байден заявил, что он является автором мирного соглашения по Газе. Об этом глава государства заявил на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.
По словам Байдена, это соглашение было написано два года назад. Глава Белого дома подчеркнул, что пропалестинские активисты "правы, потому что очень много людей погибает с обеих сторон".
Я выступил с предложением, благодаря которому мы подойдем ближе к достижению режима прекращения огня, чем мы были когда-либо с 7 октября.
Джо Байден, президент США
Ранее Байден назвал атаку ВСУ на Курскую область "настоящей дилеммой" для РФ.
Видео: YouTube / CBS News
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