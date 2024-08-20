По его словам, это соглашение было написано два года назад.

Президент США Джо Байден заявил, что он является автором мирного соглашения по Газе. Об этом глава государства заявил на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

По словам Байдена, это соглашение было написано два года назад. Глава Белого дома подчеркнул, что пропалестинские активисты "правы, потому что очень много людей погибает с обеих сторон".

Я выступил с предложением, благодаря которому мы подойдем ближе к достижению режима прекращения огня, чем мы были когда-либо с 7 октября. Джо Байден, президент США

Ранее Байден назвал атаку ВСУ на Курскую область "настоящей дилеммой" для РФ.

Видео: YouTube / CBS News