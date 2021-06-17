Байден заявил, что донес до России озабоченность США по Белоруссии

Президент США затронул вопрос происходящего в Белоруссии с российским коллегой.

Американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что донес до России озабоченность Вашингтона по Белоруссии. На саммите в Женеве политик уточнил, что вопрос Минска стал одним из поднятых на личной встрече с главой РФ. Руководитель Белого дома н стал уточнять позиции сторон и то, в чем разошлись мнения.

Я поделился нашими озабоченностями насчет Белоруссии. Он не стал не соглашаться с тем, что случилось, а сказал, что дело в том, что теперь с этим делать. Джо Байден, президент США

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались с 9 августа 2020 года, когда на президентских выборах согласно официальным данным ЦИК победил Александр Лукашенко. Политик набрал 80,1 процент голосов. Оппозиция считает лидером государства Светлану Тихановскую. Она не признала результаты выборов, после чего покинула страну. Также внимание мировой общественности привлек недавний инцидент в экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Борту пришлось совершить вынужденную посадку в Минске. Позже оказалось, что в лайнере летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Мужчину задержали вместе с его подругой Софьей Сапегой. Сейчас молодые люди находятся под стражей.

Стало известно о договоренностях Байдена и Путина по Украине.

Видео: YouTube / Россия 24