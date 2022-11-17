Глава США оценил физическую форму россиянина на саммите G20.

Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами оператора из России, а затем даже потрогал руки журналиста. Инцидент попал на запись с камер. Речь идет о ситуации, которая произошла на полях саммита G20 в Индонезии. Героем истории стал сотрудник Первого канала Юрий Шоломов, который снимал репортаж о мероприятии. Известно, что рядом с лидером Белого дома присутствовал французский президент Эмманюэль Макрон.

Они больше, чем мои голени, взгляните! Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне. Джо Байден, президент США

Информация о том, что оператор является гражданином России не смутила американского президента. Он заметил, что ему неважно, откуда тот приехал, а важно - какие у него бицепсы. Байден подчеркнул, что в США такие руки называются "пушками". Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон таналогично одобрил физическую форму россиянина.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости