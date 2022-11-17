Байден отреагировал на утверждения Зеленского об упавших в Польше ракетах

Глава США пояснил, что слова президента Украины не следует рассматривать как "реальное свидетельство".

Американский президент Джо Байден отреагировал на утверждения украинского президента Владимира Зеленского об упавших в Польше ракетах якобы "российского", а не украинского ПВО. В ходе общения с местными журналистами лидер Белого дома не счел высказывание главы киевского режима свидетельством непричастности киевского режима к трагедии, которая унесла жизни двух человек.

Это не доказательство. Джо Байден, президент Украины

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности киевского режима к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты. Политик призвал допустить представителей украинских властей к международному расследованию на месте инцидента. Он добавил, что рассчитывает увидеть настоящие доказательства.

Замгенсека ООН заявила о повреждении на Украине 40% энергогенерирующих мощностей.

Фото и видео: Белый дом