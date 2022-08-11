Глава США взял с собой в поездку на остров семью.

Американский президент Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа, расположенный в штате Южная Каролина. По информации от местного телеканала NBC, там политик проведет неделю в отпуске. За время своей должности вице-президента США он также трижды посещал данный остров у Восточного побережья страны. В преддверии прибытия высокопоставленного гостя, местные власти предупредили население о том, что там будет действовать усиленные меры безопасности. Не исключаются автомобильные пробки.

Так или иначе, просим вас проявлять терпение во время сбоев в дорожном движении, так как перемещения президента не могут быть объявлены заранее по соображениям безопасности. пресс-служба администрации острова

Напомним, что днем 10 августа в Белом доме Джо Байден, его супруга Джилл Байден, сын Хантер с женой Мелиссой Коэн и внук Бо взлетели на президентском борту номер один с территории военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон. рядом с этим населенным пунктом находится остров Киауа.

Байден оговорился, пообещав сохранить экономический прогресс от улучшения.

Фото и видео: YouTube / News 19 WLTX