Инцидент произошел на пресс-конференции в Северной Каролине.

Американский президент Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране. Такое заявление политик сделал в рамках пресс-конференции о важности вакцинирования от коронавируса, которую администрация Белого дома организовала в Северной Каролине. Глава государства напомнил о человеческих жертвах, которые Америка понесла за год. Речь идет о гибели около 600 тысяч человек.

Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века. Джо Байден, президент США

Напомним, что американцы никогда не принимали участие в военных действиях на территории Ирана.

Байден: Число жертв COVID-19 в США вырастет из-за распространения штамма "Дельта".

Видео: YouTube / CNBC Television