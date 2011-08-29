  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:01
38
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден утверждает, что не считает себя немощным

0 0

Глава США прокомментировал вопрос о своем здоровье.

Американский Джо Байден указал на то, что не считает себя немощным человеком. В интервью журналистам от местной телекомпании ABS News  член Демократической партии, глава США объяснил, что умственных и физических способностей вполне хватит для того, чтобы проработать в Белом доме следующие четыре года. Политику ведущий программы задал вопрос, связанный с участившимися ляпами главы государства, произнесенными на публичных мероприятиях. Джо Байден уклонился от ответа на вопрос о собственной готовности пройти обследование у специалиста-невролога для того, чтобы подтвердить готовность к работе на занимаемом посту.

Да. Я не стал бы баллотироваться, если бы думал иначе.... Я проходил неврологический тест каждый день, и у меня был полный медосмотр.

Джо Байден, глава США

Байден заявил, что выйдет из предвыборной гонки, если ему скажет сделать это Бог.

Фото и видео: YouTube / ABC News

Теги: джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии