Глава США напомнил о поддержке своей кандидатуры со стороны демократов США.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что откажется от участия в предвыборной гонке только в том случае, если сам Бог скажет ему принять такое решение. Джордж, я тот парень, который сплотил НАТО, это будущее. В интервью журналистам местной телекомпании ABS News член Демократической партии, глава США напомнил зрителям программы о том, что в настоящее время руководство фракций Демократической партии в обеих палатах Конгресса США убеждает политика не выходить из предвыборной гонки.

Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю. Джо Байден, глава США

Ведущий программы поинтересовался у главы государства, каким будет ответ Вашингтона в случае, если лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, а также лидер фракции демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, бывший спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси выскажут свои опасения касательно того, что участие Джо Байдена в президентских выборах подорвет позиции демократов на следующих выборах в Конгресс страны. Лидер Белого дома пояснил, что провел переговоры со всеми этими лицами, включая также и конгрессмена Джеймса Клайберна. По словам гостя шоу, все они указали на то, что Байдену следует продолжить участвовать в гонке за высший должностной пост.

Байден утверждает, что только он может "противостоять Путину" и сдерживать КНР.

Фото и видео: YouTube / ABC News