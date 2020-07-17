Лидер Белого дома повысил голос после выкрика из толпы.

Американский президент Джо Байден сорвался на крик после слов о бездумных расходах. Инцидент зафиксирован во время выступления политика на мероприятии в штате Филадельфия. Главе государства не удалось сдержать своих эмоций, когда он начал рассказывать публике о формировании бюджета и федеральных программах Белого дома. Один из зрителей прокричал, что не хочет больше слышать ложь о "бездумных расходах".

Такие американские СМИ, как Daily Wire и Townhall, отметили после данного выкрика повышенный тон главы США. Также этот момент прокомментировали в Национальном комитете республиканской партии.

Не люблю, когда он говорит со мной с интонацией старика, кричащего: пошли вон с моей лужайки. пост в социальных сетях

Еще один пользователь заметил, что не понимает, как местные расходы на проекты по инфраструктур борются с бедностью и как нуждающиеся в США могут платить за бензин или еду в текущей обстановке. В соцсетях сравнили Джо Байдена

с карикатурным мультипликационным персонажем из сериала "Симпсоны" дедушкой Абрахом.

Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу.

Фото и видео: Белый дом