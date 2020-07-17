Президент США рассказал, как ЕС и Вашингтон будут решать продовольственный кризис в мире.

Американский президент Джо Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в штате Филадельфия. По данным главы государства, Вашингтон и Евросоюз намерены создать на государственной границе с Киевом временные хранилища по доставке сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу.

На Украине хранится около 20 миллионов тонн зерна. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома пояснил зрителям, что данные позволят отправлять пшеницу в европейский регион и по всему миру. Однако реализация этой задумки потребует некоторое время.

Байден счел ситуацию с рекордным ростом цен на топливо оптимистичной.

Фото и видео: Белый дом

