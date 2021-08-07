Байден снова запутался в цифрах в ходе заявления о вакцинации в США

В Белом доме по ошибке заявили, что в США вакцинировалось 106% населения.

Американский президент Джо Байден заявил в недавней речи, что в США вакцинировались уже 350 млн человек. Такое заявление политик сделал во время очередного брифинга в Белом доме с журналистами. Оно вызвало волну критики со стороны общественности и прессы. Главе государства напомнили, что все население США составляет всего 331 млн. В СМИ пишут, что на самом деле укол препаратом для профилактики коронавирусной инфекции сделали только 193 млн американцев.

Напомним, что недавно руководитель администрации Белого дома перепутал сумму, которую выдают в качестве вознаграждения вакцинируемым в некоторых штатах. Он назвал сумму в 100 тысяч долларов, хотя на самом деле речь шла о выплатах в 100 долларов каждому привитому гражданину.

Байден: ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится.

Фото и видео: Белый дом