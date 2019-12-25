Президент США перепутал данные о поощрении американцев при вакцинации от COVID-19.

Американский президент Джо Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов. Инцидент произошел во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик оговорился во время речи, посвященной поощрению региональных властей жителей, которые решаются на вакцинацию от коронавируса.

Есть места, где поощрения за прививку достигают ста тысяч… Ста тысяч? Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три. Джо Байден, президент США

По словам главы государства, даже выплачиваемая сотня долларов позволяет штатам нарастить темпы массовой вакцинации среди граждан. При этом количество новых пациентов с инфекцией в США регулярно растет. Байден полагает, что предотвратить трагедию можно за счет успешной кампании по вакцинации.

Байден: ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится.

Фото: Белый дом