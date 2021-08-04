Байден: ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится

В США призвали население вакцинироваться от ковида.

Американский президент Джо Байден считает, что ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится. Такое заявление политик сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме. Он прокомментировал распространение новой волны коронавируса из-за индийского штамма "дельта".

Этот вариант очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения COVID-19 в США. Джо Байден, президент США

По словам политика, в ближайшее время количество новых зараженных пациентов будет расти перед тем, как ситуация улучшится. Байден сослался на заявления американских экспертов. При этом в Белом доме напомнили, что обладают средствами, которые позволяют избежать взрывного роста случаев инфицирования. В первую очередь речь идет о вакцинации населения. Ранее чиновники не раз говорили о том, что в США фиксируется пандемия непривитых граждан.

Байден считает, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку.

Фото и видео: Белый дом