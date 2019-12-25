Байден считает, что отказ Трампа передать власть приведёт к "ещё большим смертям"

По его словам, в ожидании транзита власти до 20 января Штаты потеряют ещё полтора месяца.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что отказ Дональда Трампа передать власть приведёт к "ещё большим смертям", так как возможность наладить производство вакцины и противостоять пандемии COVID-19 может быть подорвана. Об этом пишут Financial Times.

Еще больше людей могут умереть, если мы не будем координировать свои действия. Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии

По его словам, в ожидании транзита власти до 20 января Соединённые Штаты потеряют ещё полтора месяца.

Журналисты отметили, что эта попытка Байдена надавить на Трампа — одна из самых жёстких.

Ранее Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти.