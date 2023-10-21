Байден разжигает пожар третьей мировой войны, заявил Зюганов

Лидер Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов считает, что американский президент Джо Байден разжигает на планете "пожар третьей мировой войны". Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего выступления на Седьмом октябрьском пленуме ЦК КПРФ, организованного на территории Московской области.
Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну... Я посмотрел его обращение к гражданам Америки..., в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны.
Геннадий Зюганов, глав КПРФ
Напомним, что лидер Белого дома Джо Байден во время телеобращения к нации по вопросу регионального конфликта между Израилем и Палестиной, а также украинского кризиса заметил, что власти США не стремятся к войне против России.
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым.
Фото и видео: YouTube / Красная Линия
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