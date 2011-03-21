Байден рассказал об экономике США, поедая мороженое

Президент США Джо Байден рассказал об экономике страны, поедая мороженое. Видеозапись с американским лидером появилась в Twitter.
Байден посетил магазин Baskin Robbins, где купил вафельный рожок. Он также отвечал на вопросы собравшихся журналистов. Президент США подчеркнул, что его не беспокоит инфляция в стране, которая, по его словам, ниже, чем в других государствах.
Пользователи Twitter подвергли критике слова американского лидера. Однако некоторые из них согласились с заявлением Байдена о низком уровне инфляции.
Ранее Байден раскритиковал план Трасс по поддержке экономики Британии.
Видео: Twitter / RNC Research
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