Байден: промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат

Такое заявление глава США сделал при общении на самммите G7.

Американский президент Джо Байден заявил, что промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат. Такое заявление от имени администрации Белого дома сделала официальный представитель Джен Псаки. Чиновница объяснила, что соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с лидерами G7.

Сегодня утром в ходе встречи с лидерами G7 президент сообщил, что наша миссия в Кабуле закончится по мере выполнения ее целей. Он подтвердил, что мы на данный момент успеваем завершить до 31 августа. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам Псаки, Джо Байден дал понять коллегам, что с каждым днем проведения операции на местах существует больше угроз и опасности для американских солдат и международных сил из-за действий "ИГ- Вилаят Хорасан"* (запрещенная на территории РФ террористическая организация). В США заметили, что завершение миссии по выводу войск зависит от продолжения координации усилий с руководством "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), включая доступ со стороны боевиков к аэропорту в Кабуле. Президент попросил от Пентагона и Госдепа составить планы на случай изменения сроков вывода сил, если это станет необходимо.

Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами.

Фото: Белый дом