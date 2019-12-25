В Белом доме отправили журналистов за комментариями к ЦРУ.

Американский президент Джо Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами. В Белом доме на пресс-конференции с журналистами официальный представитель администрации Джен Псаки посоветовала СМИ обратиться за реакцией на эти слухи к Центральному разведывательному управлению. Представители прессы поинтересовались у чиновницы, действительно ли была такая встреча и находится ли Уильям бернс все еще в Афганистане.

Прошу вас обратиться в ЦРУ относительно его местоположения и роли. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее ряд иностранных СМИ заявил о том, что глава ЦРУ США Уильям Бернс провел тайную встречу с политическим лидером "Талибана" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Кабуле. Ранее Афганистан покинул президент Ашраф Гани покинул страну. он мотивировал свой отъезд желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя новым главой государства, ссылаясь на конституцию. Он призвал к вооруженному сопротивлению боевикам.

Байден не исключил продления миссии США в Афганистане.

Фото: Белый дом