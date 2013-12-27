Он напомнил о 900 инцидентах со стрельбой в американских школах за последние 10 лет.

Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе Техаса. Об этом он заявил на выступлении в Белом доме.

Американский лидер отметил, что надеялся не заниматься этим, когда вступал в должность.Однако последние события вынуждают Вашингтон действовать решительно. Байден напомнил о более 900 инцидентах со стрельбой в американских школах за последние 10 лет.

Я сыт по горло. И не говорите мне, что мы не можем ничего поделать. Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию. Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что число жертв стрельбы в школе Техаса выросло до 18 детей и трех взрослых.

Видео: The White House