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Число жертв стрельбы в школе Техаса выросло до 18 детей и трех взрослых

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Стрелок был ликвидирован полицейскими.

Число жертв стрельбы в начальной школе Техаса выросло до 18 детей и трех взрослых. Об этом заявил сенатор Роланд Гутьеррес в интервью CNN.

Инцидент произошел в городе Ювалде. Стрельбу открыл один из учеников школы, 18-летний Сальвадор Рамос. В СМИ сообщили, что перед нападением он убил свою бабушку. После стрельбы Рамос остался в школе был ликвидирован полицейскими.

Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.

Видео: YouTube / CNBC Television

 

Теги: жертвы, стрельба, техас, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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