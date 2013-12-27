Число жертв стрельбы в школе Техаса выросло до 18 детей и трех взрослых

Число жертв стрельбы в начальной школе Техаса выросло до 18 детей и трех взрослых. Об этом заявил сенатор Роланд Гутьеррес в интервью CNN.
Инцидент произошел в городе Ювалде. Стрельбу открыл один из учеников школы, 18-летний Сальвадор Рамос. В СМИ сообщили, что перед нападением он убил свою бабушку. После стрельбы Рамос остался в школе был ликвидирован полицейскими.
Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.
Видео: YouTube / CNBC Television
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