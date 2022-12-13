Байден прибыл в Хиросиму, где пройдет саммит G7

В делегацию от США также вошел госсекретарь Энтони Блинкен.

Американский президент Джо Байден прибыл в японский город Хиросима для участия в мероприятиях саммита "Большой семерки" (G7). В данной рабочей поездке политика сопровождает руководитель местного внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Прибытие иностранных политиков транслируется организаторами форума в прямом режиме из аэропорта. Известно, что представителей Белого дома около трапа самолета встречал посол США в Японии Рам Эмануэль. Сегодня Джо Байден должен будет провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Напомним, что в 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит состоится 19-21 мая в Хиросиме. Официальное приглашение посетить саммит в Хиросиме кроме непосредственных участников G7 также получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. ОРганизаторы пригласили руководителей международных структур: ООН, МАГАТЭ, Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всеминтой торговой организации (ВТО).

Эрдоган обличил Байдена в том, что тот открестился от нападок на него.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости