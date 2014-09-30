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Байден преклонил колено на встрече с баскетболистками

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Президент США поддержал движение Black Lives Matter.

Американский президент Джо Байден преклонил колено на встрече со спортсменами из "Сиэтл Шторм". Это произошло во время фотографирования с представительницами клуба женской баскетбольной ассоциации (WNBA). Оказанный политиком жест используется в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM), выступающим против расизма.

Во время преклонения колена президент США держал в руках подарочную футболку с фамилией "Байден" и порядковым номером 46. Таким образом команда напомнила, что глава действующей администрации Белого дома стал 46-ым по счету руководителем государства.

Примеру американского лидера не стали следовать другие участники мероприятия. Его действия они восприняли как шутку.

Белый дом заявил, что возможность переговоров Байдена с талибами пока не рассматривается.

Видео: Белый дом

Теги: black lives matter, wnba, джо байден, сиэтл шторм
Категории: Мировые новости, Баскетбол, Спорт, Лента новостей, Тема дня,

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