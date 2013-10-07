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Байден предупредил Путина о разрушительных последствиях в случае смерти Навального

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Он отметил, что США будут поднимать вопросы о правах человека.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что для России последствия смерти оппозиционера Алексея Навального будут разрушительными. Он подчеркнул, что сказал об этом президенту России Владимиру Путину.

 Я ему сказал, что последствия этого (смерти Алексея Навального - прим. Ред.) были бы разрушительными для России, - отметил Джо Байден.

Он подчеркнул также, что США будут поднимать вопросы о правах человека, так как это является самоочевидным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Байденом также прокомментировал ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Он отметил, что политик шел сознательно на то, чтобы быть задержанным. 

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: встреча путина и байдена, задержание навального, пресс-конференция байдена
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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