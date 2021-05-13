Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с главой РФ Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.
Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, <…>, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок.
Джо Байден, президент США
Ранее Байден заявил, что Кремль непричастен к кибератаке на Colonial Pipeline, но что у США есть подозрения, что хакеры находятся в России.
Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. По информации Bloomberg, компания выплатила взломщикам почти 5 миллионов долларов.
Видео: CNBC Television
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все