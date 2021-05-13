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Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности

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Ранее Байден заявил, что Кремль непричастен к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline.

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с главой РФ Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, <…>, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок.

Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил, что Кремль непричастен к кибератаке на Colonial Pipeline, но что у США есть подозрения, что хакеры находятся в России.

Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. По информации Bloomberg, компания выплатила взломщикам почти 5 миллионов долларов.

Видео: CNBC Television

Теги: джо байден, кибератака, путин
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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