Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности

Ранее Байден заявил, что Кремль непричастен к резонансной кибератаке на Colonial Pipeline.

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с главой РФ Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.

Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, <…>, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил, что Кремль непричастен к кибератаке на Colonial Pipeline, но что у США есть подозрения, что хакеры находятся в России.

Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. По информации Bloomberg, компания выплатила взломщикам почти 5 миллионов долларов.

Видео: CNBC Television