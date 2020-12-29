Режим ЧС стал поводом для выделения денег из фондов на строительство стены.

Вступающий в должность президента США Джо Байден после инаугурации остановит строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится на сайте команды будущего главы государства.

В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения. цитата из сообщения

Отмечается, что именно ЧС стал поводом для выделения денег из фондов на строительство стены. Также будет проверена законность финансирования строительства стены и подбора подрядчиков.

Также стало известно, что Байден подпишет ещё ряд документов, которые смягчат миграционную политику в США. Так, например, он отменит введенные Трампом ограничения на въезд в Штаты для представителей ряда арабских и африканских стран.

Ранее Блинкен заявил о стремлении Джо Байдена продлить СНВ-3.

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