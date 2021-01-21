Байден попросил Макрона заняться организацией саммита с Путиным

В качестве посредника в урегулировании кризиса на Украине выступит Эммануэль Макрон.

Глава Белого дома Джо Байден обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой организовать саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters.

Советник Макрона заявил, что Франция заинтересована в постепенно изменении хода вещей. Власти намерены создать дипломатическую перспективу, которая устроит Кремль. В качестве посредника в урегулировании кризиса на Украине выступит Эммануэль Макрон. Напомним, что именно он предложил Байдену и Путину провести саммит, на котором будут затронуты вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба президента поддержали данную инициативу.

Ранее мы сообщили, что Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности России.

Фото: Белый дом