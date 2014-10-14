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Байден пообещал финансово изолировать Россию в случае нападения на Украину

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Песков заявил, что президент США вел агрессивную риторику.

Президент США Джо Байден в беседе с Путиным заявил, что Россию финансово изолируют, если та вторгнется на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик подтвердил, что информация о вооруженном конфликте является фейком. Кроме того, он подметил, что тон общения двух лидеров во время переговоров был довольно холодным. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Байден заявил, что войска США отправят в соседние страны, если Россия нападет на Украину. Выступление проводилось в Уилмингтоне, где президент Джо Байден проводит выходные. Трансляцию показали на сайте Белого дома.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Теги: байден, нападение на украину, песков, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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