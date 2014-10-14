Байден пообещал финансово изолировать Россию в случае нападения на Украину

Песков заявил, что президент США вел агрессивную риторику.

Президент США Джо Байден в беседе с Путиным заявил, что Россию финансово изолируют, если та вторгнется на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик подтвердил, что информация о вооруженном конфликте является фейком. Кроме того, он подметил, что тон общения двух лидеров во время переговоров был довольно холодным.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Байден заявил, что войска США отправят в соседние страны, если Россия нападет на Украину. Выступление проводилось в Уилмингтоне, где президент Джо Байден проводит выходные. Трансляцию показали на сайте Белого дома.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ