В США хотят обеспечить прозрачность и подотчетность работы правительств в других странах. Также, в данном контексте, речь идет о поддержке свободы и борьбе с международной коррупцией.

Президент США Джо Байден анонсировал меры по "поддержке демократии" в других странах. Об этом он заявил в четверг, открывая организуемый в США "Саммит за демократию".

Администрация Белого дома удваивает поддержку демократиям по всему миру. Байден подчеркнул, что он рад объявить о президентской инициативе за демократическое обновление. По его словам, дипломатические усилия по оказанию помощи странам будут сосредоточены на правах человека. По данным Белого дома, в США в течение года выделят 424 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию данной программы.

В США хотят обеспечить прозрачность и подотчетность работы правительств в других странах. Также, в данном контексте, речь идет о поддержке свободы и борьбе с международной коррупцией.

Ранее мы сообщили, что Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах.

Видео: Youtube/Fox Business