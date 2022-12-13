Байден не считает инцидент с китайским аэростатом угрозой безопасности США

Глава Белого дома рассказал о сбитом в небе над США иностранным объекте.

Американский президент Джо Байден не считает инцидент с китайским аэростатом угрозой для национальной безопасности США. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Telemundo. Он прокомментировал вопрос ведущего о том, серьезно ли на защиту страны повлияло нарушение воздушного пространства иностранным разведывательным аппаратом.

Нет. Это не серьезное нарушение. Конечно, это нарушение международного права и нашего воздушного пространства. И как только речь идет о нашем воздушное пространство - мы можем делать там, что хотим. Джо Байден, президент США

Напомним, что американские военные на прошлой неделе сбили над водами Атлантического океана китайский аэростат, который перед этим пересек канадскую государственную границу и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что данный шар занимался шпионажем и разведкой. Однако в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеорологическом зонде, и назвали реакцию США "чрезмерной".

Байден пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.

Фото и видео: YouTube / Noticias Telemundo