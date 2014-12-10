США не будут "повторять" законопроект, который был выдвинут Канадой.

Американский президент Джо Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия. Такой информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала прессе вопрос о том, может ли Белый дом вслед за правительством Канады полностью запретить реализацию в магазинах пистолетов и револьверов.

Он не поддерживает запрет на продажу всех видов оружия. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что президент Джо Байден ратует за запрет на только продажу "штурмового оружия", а также боевых магазинов с повышенной емкостью.

Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США.

Фото и видео: Белый дом