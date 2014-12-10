Американский президент Джо Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия. Такой информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала прессе вопрос о том, может ли Белый дом вслед за правительством Канады полностью запретить реализацию в магазинах пистолетов и револьверов.
Он не поддерживает запрет на продажу всех видов оружия.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Карин Жан-Пьер добавила, что президент Джо Байден ратует за запрет на только продажу "штурмового оружия", а также боевых магазинов с повышенной емкостью.
Белый дом снова обвинил Путина в рекордном росте цен на бензин в США.
Фото и видео: Белый дом
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