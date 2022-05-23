Байден исключил возможность экономического спада в США

По его словам, ВВП США впервые за 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае.

Президент США Джо Байден исключил возможность экономического спада в стране. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Отвечая на соответствующий вопрос, Байден отметил, что ВВП США впервые за 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Он подчеркнул, что США создали около миллиона рабочих мест в сфере аккумуляторных технологий. Также Байден заявил о прогрессе в отсутствии запасных вариантов в цепочке поставок

Проблемы? У нас они есть, как и у остального мира. Но без таких последствий, как для других. Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня.

Видео: YouTube / Reuters