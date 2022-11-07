Американский лидер наступил на какой-то предмет на сцене.

Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке об этом сообщает The Daily Mail.

Американский лидер выступил на мероприятии в поддержку губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. Во время своей речи Байден активно расхаживал по сцене, а затем наступил на какой-то предмет и едва не потерял равновесие.

Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае. Джо Байден, президент США

Ранее Трамп усомнился, что США смогут пережить еще два года под властью Байдена.

Видео: Daily Mail