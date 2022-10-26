Байден: США поддерживают постоянные контакты с РФ по вопросу обмена заключенными

В Белом доме оценили приговор Мособлсуда в отношении Бриттни Грайнер.

Американский президент Джо Байден рассказал о том, что власти США поддерживают постоянные контакты с России по вопросу обмена заключенными, однако на текущий момент Вашингтон не получил от Москвы "позитивного ответа". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед СМИ. Аналогичной информацией с прессой поделилась официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер на брифинге. У спикеров корреспонденты хотели узнать мнение после оглашения решения Московского областного суда, который оставил в законной силе приговор баскетболистке, обвиняемой в контрабанде запрещенных веществ.

Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями с целью освободить Бриттни и других и пока не получаем положительного ответа. Но мы не собираемся останавливаться. Джо Байден, президент США

Карин Жан-Пьер добавила, что решение Мособлсуда только подчеркивает необходимость усилий по возвращению спортсменки Бриттни Грайнер в США. Чиновница полагает, что американская сторона продолжает предпринимать усилия по решению проблемы, как и в отношении возвращения домой Пола Уилана. Вашингтон в очередной раз призвал Москву действовать в режиме "доброй воли".

США считают, что помощь Эр-Рияда Киеву не компенсирует последствия сокращения добычи нефти.

Фото и видео: Белый дом