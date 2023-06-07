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Байден: США окажут помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

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Глава США оценил подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области.

Американские власти намерены продолжать оказывать помощь Украине. Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал глава государства, комментируя тот инцидент, который произошел в свзи с подрывом Каховской гидроэлектростанции. Политик увиделся с представителями СМИ перед началом своей встречи с членами его кабинета министров.

Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине.

Джо Байден, президент США

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: джо байден, каховская гэс, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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