Байден: США окажут помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Глава США оценил подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области.

Американские власти намерены продолжать оказывать помощь Украине. Соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал глава государства, комментируя тот инцидент, который произошел в свзи с подрывом Каховской гидроэлектростанции. Политик увиделся с представителями СМИ перед началом своей встречи с членами его кабинета министров.

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