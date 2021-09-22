Байден: США начинают эру неустанной дипломатии

Американский лидер заявил, что уйдя из Афганистана, Вашингтон заканчивает эпоху бесконечных войн.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что страна начинают эру неустанной дипломатии. Об этом он сказал в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи Организации объединенных наций.

По словам американского лидера, уйдя из Афганистана, Соединенные Штаты заканчивают эпоху бесконечных войн. Однако Байден не исключил, что сила может быть применена "в случае необходимости" – и это будет "крайней мерой" разрешения конфликтов.

Мы закончили 20-летний конфликт в Афганистане, и, завершая эту эпоху длительной войны, мы открываем новую эру неустанной дипломатии. Джо Байден, президент США

Глава государства подчеркнул, Соединенные Штаты переключатся на более актуальные проблемы. Среди них – кибербезопасность, права человека и борьба с терроризмом.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден договорились о подходе к России и Китаю.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций