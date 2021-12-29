Бах заявил о необходимости уважать решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой

Глава МОК объяснил, для чего нужны антидопинговые правила.

Глава Международного Олимпийского комитета заявил о необходимости уважать решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу российской спортсменки Камилы Валиевой. Такое мнение перед журналистами на пресс-конференции выразил Томас Бах.

Была и очень грустная история…Не надо возвращаться к решению, которое было принято, я был очень обеспокоен, когда я смотрел соревнования. И в первую очередь я увидел в ее выступлении, какое было высокое давление на нее. Томас Бах, глава МОК

Эксперт уточнил, что МОК оспаривал решение РУСАДА о приостановке временного отказа Камиле Валиевой в участии на Олимпиаде в Пекине. Юристы пошли в CAS, но проиграли дело. Бах призвал коллег уважать верховенство закона, а не подстраивать законы и правила под свои задачи. В противном случае, по словам Баха, "международного спорта не будет". Глава МОК напомнил, что антидопинговые требования позволяют обеспечивать честные соревнования и одинаковые правила ко всем участникам.

МОК: WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

